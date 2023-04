Coupe de la CAF (1/4 de finale aller) : L’US Monastir concéde le nul vierge avec l’ASEC Mimosas

L’Union sportive monastirienne a concédé le nul vierge avec la formation ivoirienne de l’ASEC Mimosas en quart de finale aller de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Le club de la capitale du Ribat a ainsi raté l’occasion de prendre dés l’aller l’avantge à même de lui conféré plus de sérénité avant de négocier une manche retour potentiellement difficile dans le fief des ivoiriens.

Le match retour aura lieu dimanche prochain sur la pelouse du stade stade Félix-Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire.

Cet après-midi, dans un match qui n’offrait pas un grand spectacle technique, les ussémistes avaient dominé la première demi-heure de jeu sans parvenir à être menaçants, ni à bien négocier les belles arrêtées qu’ils s’étaient procurées.

Les protégés du serbe Darko novic qui se présentaient pour l’occasion avec une formation toujours amoindrie de trois de ses éléments clés, blessés, à savoir; le gardien Béchir Ben Said et les joueurs Youssoufo Oumaro et Zied Aloui, avaient du, par la suite, cédé la domination et la possession de la balle au profit de l’ASEC Mimosas.

La formation ivoirienne s’était dés lors montrée sous un nouveau visage, accélérant le rythme et accentuant son jeu via les ailes, parvenant par deux reprises à menacer les cages de Sadok Yedes, contraint à s’interposer pour dégager trois ballons sur des tirs cadrés de moins de quatre mètres.

L’arbitre éthiopien Bamlak Tessema ajoutait deux minutes de temps additionnel avant de renvoyer les deux équipes aux vestiaires.

Après la pause citron, le coach Novic lançait l’algérien Abdelkader Boutiche à la place d’Idris Mhirsi, avant de remplacer Boubakar Traoré par Abdelhakim Amokrane quelques minutes plus tard (57e).

La deuxième période était équilibrée, mais les occasions les plus dangereuses étaient toujours ivoiriennes à l’image de l’occasion sauvée par le portier ussémiste Yedes à la 67e sur un tir de Yao Atahoula.

Pour minimiser la menace ivoirienne, Darko Novic jouait ses dernières cartes en lançant Jeffeli et Harabi à la place de Bouzayène et Guesmi.

A la 86e, l’US Monastirienne avait eu une occasion en or pour ouvrir la marque, après un ballon récupéré sur le flanc droit par Chikhaoui qui servait Jaffeli bein placé dans la surface de réparation de l’ASEC, mais ce dernier pêchait par un crochet techniquement mal opéré pour laisser filer le ballon.

Boutiche en profitait pour placer un tir non cadré en dépit de sa bonne position au point de penalty.

Ce sera la dernière occasion du match. Les trois minutes d’arrêt de jeu ne changeaient rien à l’issue du match: 0-0.