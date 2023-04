Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, mercredi. Légère hausse des températures. Les maximales seront comprises entre 20 et 27°C dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 28 et 34°C dans le reste des régions et atteindront 36 °C à El Borma et Borj el-Khadra.

Vent fort prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et vigilance requise.

Mer agitée à très agitée.