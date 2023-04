Ligue 1 (3e journée Play-off) : Résultats et buteurs des matchs de samedi

Résultats et buteurs des rencontres de la 3e journée play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:

Samedi 15 avril

A Radès :

Club Africain 4 Nader Ghandri 2′, Chiheb Laabidi 55′, Larry Azouni 60′, Zouhaier Dhaouadi (SP) 71′

US Tataouine 1 Saber Hammami 92′

A Sousse :

Etoile du Sahel 2 Youssef Abdelli 26′, Oussema Abid 64′

US Monastir 1 Idriss Mhirssi 80′

Dimanche 16 avril

A Béja :

O.Béja – Espérance de Tunis arb : Nidhal Letaief

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Sfaxien arb : Haythem Kossai

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 3 3 0 0 4 1 +3

2. Espérance ST 8 2 1 1 0 3 2 +1

. US Monastir 8 3 1 1 1 3 3 0

. C. Africain 8 3 2 1 0 5 1 +4

5. US Ben Guerdane 6 2 1 0 1 2 2 0

6. CS Sfaxien 2 2 0 1 1 0 1 -1

. O. Béja 2 2 0 0 2 0 2 -2

. US Tataouine 2 3 0 0 3 1 6 -5