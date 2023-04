La Tunisie a besoin de 750 donneurs de sang par jour pour répondre à ses besoins dans ce domaine

la Tunisie a besoin de 750 donneurs de sang par jour et de 270 000 donneurs par an pour répondre à ses besoins en matière de sang, alors que la pénurie dans ce domaine est estimée à 30 000 donneurs, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, Salama Hmida.

Les efforts déployés pour répondre aux besoins des banques de sang et des hôpitaux lors des opérations chirurgicales, des soins et des opérations de sauvetage des blessés dans les accidents, avaient progressé en 2022, pour atteindre 241 000 donneurs de sang contre 217 900 en 2021, soit une augmentation de 10%, a indiqué samedi Hmida, lors d’une cérémonie tenue à la Cité de la Culture dans le cadre de la célébration de la journée nationale du don de sang.

A cet égard, l’objectif de santé publique consiste à combler ce manque et à assurer une meilleure régularité dans le don de sang pour les Tunisiens en général et ceux qui en ont besoin en particulier, et non seulement pour les membres de la famille. En effet, les donneurs de sang volontaires ne représentent que 21 % du nombre total de donneurs,a-t-il précisé.

La célébration de la journée nationale de don de sang, à laquelle a pris part le ministre de la Santé, Ali Merabet, des cadres des structures publiques et des représentants des associations a été une occasion pour rendre hommage à un groupe de donneurs. Des certificats symboliques ont été remis à de nombreux donneurs réguliers.