L’association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE)a appelé le président de la république à intervenir afin de mettre fin aux mesures de rétention des notes et permettre de préparer convenablement les examens du troisième trimestre et les examens nationaux.

Elle a également appelé, dans un communiqué rendu public vendredi, le président de la république à donner ses instructions afin d’éviter ce genre de crise dans l’avenir.

L’ATUPE a mis en garde à cette occasion contre les effets secondaires de la succession des crises enregistrées dans l’école publique depuis des années, ce qui a engendré un sentiment de marginalisation et de manque de concentration.

L’association a aussi signalé l’absence d’égalité entre les élèves provoquant le maque de confiance dans l’enseignement public. L’association a aussi salué les propos du président de la république portant sur l’impératif d’introduire des réformes dans le système éducatif et créer un conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement dans les plus brefs délais.