Tunisie : Pluviométrie

Des quantités de pluies faibles à moyennes été enregistrées durant les dernières 24 heures dans plusieurs les gouvernorats du pays notamment à Jendouba, Siliana, Nabeul, Bizerte, Béja, de Ben Arous, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les plus grandes quantités ont été enregistrées notamment à Jendouba où elles ont atteint ( 37mm), à barrage Sidi Kassab, (12mm) à Bousalem et (11mm) à Ain Drahem.A Siliana, les pluies ont atteint (30 mm )à Bouarada, (15 mm) à Lekrib et 11 mm à El AroussaDans le gouvernorat de Nabeul, les quantités de pluies les plus élevées ont été enregistrées à Menzel Bouzelfa (24mm), à Soliman ( 16mm), à El Mida (12mm) et à Menzel temine (10mm)A Bizerte, (22 mm) ont été enregistrées à Tinja contre (12 mm) à Ghar El Melh.

Dans les gouvernorats de Ben Arous et de Béja, les quantités les plus élevées ont été enregistrées respectivement à Rades et Barrage Kassab ( 12mm ).

Des pluies faibles ont été enregistrées également, dans les gouvernorats de Manouba, Sousse, Mahdia, Kairouan, Zaghouan et Kasserine.