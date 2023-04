Voici les déclarations des entraîneurs, à l’issue du match de la 6e et dernière journée de la phase de poule (Groupe D) de la Ligue des champions d’Afrique qui s’est soldé samedi à Radès par un nul vierge entre l’Espérance sportive de Tunis et le CR Belouizdad d’Algérie:

Nabil Maaloul (Espérance de Tunis): “Nous avons livré une belle prestation dans l’ensemble, notamment en seconde période où nous avons dominé l’adversaire sur tous les plans et créé maintes occasions, malgré les absences importantes au niveau de la formation rentrante. Les joueurs sur le terrain ont donné le meilleur d’eux même pour finir cette phase de poules en beauté et en pôle position.

Le seul hic reste le manque d’efficacité en attaque et le finish que nous essayerons de palier à l’avenir. Maintenant en ayant fini premiers, nous abordons avec plus de confiance le reste de la compétition quelle que soit la formation que nous défierons, bien que nous préférerons éviter Simba de Tanzanie eu égard au long périple que cela suppose et au calendrier serré entre la ligue des champions et les compétitions locales avec en moyenne cinq matchs en 21 jours, ajouté à cela la circonstance ramadanesque actuelle”.

Nabil Kouki (CR Belouizdad): “Nous nous attendions à un match difficile à tous les niveaux en affrontant l’un adversaire figurant parmi les favoris de la compétition qui plus est, évolue devant son public et sur ses terres. Nous sommes parvenus à bien négocier la première mi-temps et à maintenir un assez bon rythme avant de fléchir en seconde période en optant pour une défense en zone en adéquation avec le jeu que développe l’adversaire.

Au final, le nul n’est pas si mauvais comme résultat au vu de la physionomie de la rencontre. Le plus important c’est de voir notre formation évoluer au fil des matchs en étant surtout qualifiés pour les quarts de finale. Nous disposons des moyens requis pour aller encore plus loin dans la compétition, notamment, que les équipes qualifiés semblent d’un niveau assez proche excepté une voire deux formations qui détiennent plus d’expérience sur le plan continental”.