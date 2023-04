L’Espérance sportive de Tunis a confirmé sa suprématie dans le groupe D en finissant première, malgré le nul vierge concédé samedi soir à Radès avec la formation algérienne du CR belouizdad dans le choc de la 6e et dernière jourée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Un nouveau derby maghrébin annoncé très chaud mettait donc aux prises deux formations, d’ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale, mais qui partageaient le même objectif; celui de s’emparer de la tête du classement du groupe D.

L’Espérance, privée des services de Ghaylène Chaalali, bléssé, ainsi que de Foussiney Coulibaly, sanctionné pour somme de trois avertissements, perdait également le portier Moez Ben Chérifia lors de la séance d’échauffement.

Le match commençait sur un faux rythme jusqu’à la dixième minute qui enregistré ait une jolie frappe lointaine du sang et or Mohamed Ali Ben Hammouda, repoussée par le portier algérien Gandouz.

Dés lors, les locaux passaient à la vitesse supérieure et se montraient plus entreprenants que leur adversaire.

La première occasion algérienne intervenait à la 21e sur un exploit individuel du nigérian Iwuala qui butait sur le gardien tunisien Sedki Debchi.

A la 30e, Ben Hammouda qui profitait d’une erreur défensive se trouvait à nouveau en bonne position pour ouvrir le score et parvenait à se déjouer du gardien algérien, avant que le défenseur ne s’interposait peu avant la ligne de but pour dégager la balle et prémunir les siens d’un premier coup dur.

Les algériens, trop attentistes, enduraient le pressing imposé par les coéquipiers du libyen Hamdou El Houni dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, sans parvenir à développer leur jeu habituel.

Ils parvenaient finalement, tant bien que mal à finir la première mi-temps sur un score de parité.

En seconde période, les premières minutes furent algériennes. En effet, les protégés du technicien tunisien Nabil Kouki se montraient sous un meilleur visage multipliant les offensives.

Mais, très vite, les locaux reprenaient le dessus et se ruaient de nouveau en masse vers les cages algériennes. Cependant, ni le missile d’El Houni, ni la reprise à bout portant de Mohamed Ben Ali ne débloquaient le compteur.

Le premier changement de la partie était algérien: Kouki lançait alors Mohamed Islem Belkhir à la 60e pour tenter de booster l’attaque de Belouizdad.

Une minute plus tard, le marocain de l’Espérance, Sabir Bougrine était proche d’ouvrir le score sur un coup franc direct à l’entrée de la surface. Gandouzi s’y était braillement interposé.

Ben Hammouda, s’essayait à son tour par trois reprises avec trois frappes quasi similaires, mais le portier Gandouzi répondait à chaque fois présent.

A la 74e, Nabil Maaloul lançaient Malek Mhiri et Rached Arfaoui à la place de Ghaith Wahabi et Mohamed Ben Ali.

On jouait le dernier quart d’heure de la rencontre et les espérantistes ne lâchaient point du leste à leur adversaire. Les offensives orchestrées par Ben Romdhane et Bougrine ne trouvaient pas de bons finisseurs.

Maaloul opérait alors un double changement en remplaçant Ben Hammouda et Bougrine par Zied Machmoum et Riadh Ben Ayeda à la 89e.

Ce n’était qu’une manœuvre purement tactique sur laquelle finissait le match.

Score final: 0-0.