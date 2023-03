Tunisie : Séance de travail entre l’ISIE et le ministère de l’Intérieur

Les préparatifs pour l’organisation des prochaines échéances électorales et l’élaboration des décisions réglementaires nécessaires ont été au centre d’une séance de travail, mardi, au siège de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), entre Farouk Bouasker, son président, et des représentants des différentes directions concernées du ministère de l’Intérieur.

La réunion a été principalement axée sur le découpage territorial des délégations et des localités et l’actualisation de la base de données qui concerne la carte d’identité, la nationalité et le bulletin n°3, selon un communiqué de l’ISIE.

Lors de cette séance tenue en présence de Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, et de Mohamed Tlili Mnasri et Mahmoud Ouaer, membres du conseil de l’instance, il a été convenu de former une commission technique regroupant des représentants de l’Instance électorale et des différents services concernés du ministère de l’Intérieur.

Cette commission sera chargée de poursuivre l’examen des questions problématiques et d’identifier les solutions adéquates en se basant sur les précédentes expériences électorales.

Le 9 mars courant, le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) avait publié le décret-loi n°2023-8 du 8 mars 2023 relatif aux élections municipales et le décret-loi n°2023-10 du 8 mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, la composition des conseils régionaux et des districts.