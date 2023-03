Egypte : Découvertes de plus 2 000 têtes des momies mammifères (photo)

Le ministère des Antiquités et du Tourisme égyptien annonce, dans un communiqué dimanche 26 mars 2023, que plus de 2 000 têtes des momies de brebis, de chiens, de chèvres, de vaches, de gazelle et de mangoustes ont été exhumées par une équipe d’archéologues américains de l’Université de New York, dans le temple de Ramsès II, dans la cité antique d’Abydos, dans le sud de l’Égypte.

Selon le directeur du Conseil suprême des Antiquités, Mustapha Waziri, ces découvertes vont permettre d’en savoir plus sur le temple de Ramsès II et les activités qui s’y déroulaient entre sa construction sous la sixième dynastie de l’Ancien Empire (entre 2374 et 2140 av. J.-C.) et la période ptolémaïque (323 à 30 avant J.-C.).