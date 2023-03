DIRECT SPORT – CAN 2023 : Les déclarations aprés-match Tunisie-Libye

Voici les déclarations des sélectionneurs et des joueurs à l’issue du match remporté par la sélection nationale tunisienne de football devant son homologue libyenne (3-0),pour le compte de la troisième journée des éliminatoires (Groupe J) de la coupe d’Afrique des nations 2023, disputée vendredi soir au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Jalel Kadri (Sélectionneur Tunisie): “C’est une victoire importante, certes, mais le large score acquis ne reflète pas le niveau de l’adversaire. Le match de ce soir a démontré que la sélection tunisienne dispose d’automatismes avérés en défense comme en attaque, qui nous ont permis de faire rapidement la différence. Toutefois, il nous faut à l’avenir être davantage réalistes, opportunistes et efficaces pour concrétiser les occasions qui se présentent. Cette première manche est maintenant passée, il reste à négocier le prochain déplacement à Benghazi en s’appuyant sur les points positifs qui se sont dégagés ce soir”.

Hamdi Battaw (sélectionneur Libye): “Nous nous n’attendions pas à un tel scénario et d’encaisser deux buts en première mi-temps et en l’espace de vingt minutes seulement. Mes joueurs ont commis des erreurs impardonnables dues certainement à l’étroitesse du temps alloué à la préparation. Mais cela n’enlève en rien le mérite de l’adversaire en face qui renferme des éléments de grandes qualités. Les deux buts encaissés rapidement et la pression subie par mes joueurs ont impacté sur leur rendement et leur concentration. Maintenant, nous sommes appelés à rebondir pour rectifier le tir et palier les lacunes en prévision de la manche retour de mardi prochain pour continuer à entretenir l’espoir d’une qualification malgré la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons.

Yassine Merieh (Défenseur Tunisie): “Malgré la difficulté de la rencontre et la circonstance ramadanesque, la sélection tunisienne a livré une belle prestation sur tous les plans et réalisé une victoire méritée avec des aspects forts positifs qu’il est nécessaire de prendre en compte lors des prochaines sorties”.

Youssef Msakni (Milieu de terrain Tunisie): “La large victoire de ce soir a été accompagnée d’une belle prestation et d’une domination totale du match.

Nous n’avons laissé aucune possibilité aux libyens pour mettre à l’œuvre leur attaque réputée dangereuse. Cette victoire importante et convaincante devrait être confirmée lors du déplacement en Libye à l’occasion du match retour”.