Bouden visite le centre de protection des personnes âgées pour partager l’Iftar

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, a effectué hier soir, vendredi, une visite au centre de protection des personnes âgées à la Manouba, où elle a pris connaissance de la qualité des services et de soutien psychologique offerts aux pensionnaires, ainsi que des équipements et ressources humaines spécialisées disponibles pour prendre soin d’eux.

La cheffe du gouvernement était accompagnée de la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées, Amel Belhaj Moussa, du gouverneur de la Manouba, Mohamed Cheikh Rouhou, et du président de l’Union de solidarité sociale, Mohamed Khouini, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

A cette occasion, Najla Bouden Romdhane a partagé le repas de l’iftar avec les pensionnaires de l’institution et a discuté avec eux pour connaitre leurs attentes afin d’améliorer la qualité de services rendus. Elle leur a également remis des cadeaux à l’occasion du mois de Ramadan.

En marge de sa visite, la cheffe du gouvernement a visité une exposition de dessins réalisés par des personnes âgées dans différentes institutions de protection des séniors et par les enfants des centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance, et a remis des certificats d’encouragement à un groupe d’enfants qui se sont distingués dans leur parcours scolaire et a honoré la championne de lutte Marwa Amri.

De son côté, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées, Amel Belhaj Moussa, a présenté les principaux axes de la stratégie élaborée par le ministère pour renforcer la couverture des services de soins pour les personnes âgées dans toutes les régions du pays , ainsi que le programme des repas collectifs de rupture du jeûne pour les enfants et les personnes âgées outre les activités prévues pendant le mois de Ramadan visant à renforcer la communication et les liens entre les générations et à promouvoir l’ouverture de ces institutions sur leur environnement extérieur.

A noter que le centre de protection des personnes âgées à la Manouba accueille 81 pensionnaires, dont 50 hommes et 31 femmes.