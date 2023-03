Le Tunis Marriott Hotel, établissement 5 étoiles situé au Centre urbain nord de la capitale, se met dans l’ambiance de Ramadan.

A compter du 23 mars et pendant tout le mois saint de Ramadan, l’établissement se met « Aux parfums de la Médina » avec une décoration exceptionnelle…

« Notre hôtel a ouvert il y a maintenant un an et nous sommes prêts à répondre aux attentes de notre chère clientèle en termes de gastronomie et d’animation pendant ce Mois Saint », déclare Abdel Zenati, directeur général de l’hôtel.

Sur plan culinaire tout d’abord, le Tunis Marriott Hotel proposera deux formules pour l’Iftar (rupture du jeûne).

La première se déroulera au restaurant principal L’Urbain, … avec des plats typiques de la cuisine tunisienne qui seront proposés sous deux thématiques : « Saveurs de la Médina » avec, tous les jours, une spécialité (kaftégi bel kebda, tajine el bey, ojja au kadid…) ainsi que des plats « Ayem Zmen »…

Le tout sera clôturé par un grand buffet de desserts composé de Samsa, Kounefa, carré Fékia, Zgougou, Kaak Amber, Makroudh… Et durant le dîner, les convives profiteront d’une animation musicale soft pour agrémenter leur repas…

La deuxième formule sera proposée au restaurant ‘L’Onzième Grill’. Il s’agit d’un menu servi à table avec un mix entre plats tunisiens et plats internationaux…

En tout, 7 menus, également sous la thématique « Ayem Zmen », puisant là aussi leurs recettes de la tradition gastronomique tunisienne d’origine, en plus de la gastronomie internationale.

Côté animation, L’Onzième avec vue imprenable sur une partie de Tunis, se transformera pour la circonstance en « L’Onzième : Feel Médina » espace appelé à devenir The place to be durant les soirées de Ramadan…

———–

