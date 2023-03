Cette journée du mardi est marquée par des vents forts qui continueront de souffler dans les zones côtières de l’Est et dans le sud, et qui seront accompagnés de tourbillons de sable locaux ce qui provoquera une baisse de la visibilité horizontale.

Une stabilité relative est attendue dans les températures. Les maximales oscilleronts entre 15 et 20 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 18 et 23 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 25 degrés dans le sud-ouest et l’extrême sud.

Le ciel sera ensoleillé avec quelques passages nuageux, plus intenses dans le sud, et des pluies éparses à Al Bormah et Borj AlKhadra.