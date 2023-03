Devenu désormais une référence incontournable pour la clientèle, l’Iftar et les soirées au Mövenpick Hotel du Lac Tunis ne cessent de gagner en notoriété au fil du temps, tant les espaces, les activités, la qualité des services et des mets proposés dépassent de loin toutes les attentes.

Bienvenue dans l’univers enchanteur du Mövenpick Hotel du Lac Tunis. Cette année, notre inspiration émane de l’âme de la lune, l’élément déclencheur du mois saint, une invitation au voyage mystique sous la douce lueur de la lune. Comme dans les contes de Sherazade, chaque soirée sera l’occasion de raconter une histoire captivante, à même de vous transporter dans un monde où les rêves deviennent réalité.

Avec “L’âme de la lune”, les clients vont découvrir un univers envoûtant, où le décor et l’ambiance traditionnelle se mêlent à une gastronomie raffinée et variée…

Dans un décor de tapis volants, de paysages des milles et nuits et de symboles légendaires, ils vont profiter des plus délicieux iftars de Tunis et de soirées mémorables. Sur de magnifiques tabounas, les chefs cuisiniers de l’hôtel expriment leur passion et leur générosité en servant une cuisine délicieuse qui favorise un esprit de convivialité et de partage.

Leur inspiration est puisée dans la légendaire cuisine tunisienne, avec une variété de mets authentiques issus des principales régions du pays.

Durant trente jours de spectacles et de musique intense, de nombreux artistes, musiciens, chanteurs, chorégraphes rivaliseront de talent et d’innovation pour offrir aux convives une ambiance de fête.

Organisée en partenariat avec la Troupe “Mazzika Khaled Ben Aissa”, cette édition du Ramadan 2023 vibrera du 22 mars au 20 avril 2023 au rythme du “festival des étoiles”.

Au programme, on note la présence l’ambassadeur de la musique tunisienne Lotfi Bouchnak, l’artiste et maestro tunisien Zied Gharsa, la diva Amina Fakhet, la contemporaine de la musique classique tunisienne, Nabiha Kraouli, mais aussi des artistes au talent confirmé comme Rami Khalil, Dorsaf Hamdani, Olfa Ben Rhomdane, Anis Eltaief…

Le Mövenpick Hotel du Lac présentera également une nouveauté dans sa programmation : le Stand up de Aziz Jebali, proposant ainsi au férus du théâtre l’occasion de savourer un spectacle où un jeu de scène percutant rivalise avec un humour subtil.

Mövenpick Hotel du Lac Tunis n’oublie pas non plus la générosité et offre de ce fait des places pour des iftars à des associations caritatives. Pour cela, ie management de l’hôtel remercie le soutien entre autres de la société STAFIM (distributeur des marques Peugeot et Opel), l’agence évènementielle Imagine events, etc.

————

À propos de Mövenpick

Mövenpick Hotels & Resorts crée des moments uniques en rendant extraordinaires les choses les plus simples. Pour Mövenpick les petits gestes font toute la différence, et permettent de proposer des séjours haut de gamme dans une ambiance décontractée et conviviale.

Qu’il s’agisse de l’heure du Chocolat l’après-midi, de la technologie du sommeil sur mesure pour assurer une nuit reposante ou de menus pour enfants spécialement conçus pour le plaisir et la santé, Mövenpick propose des espaces aussi accueillants que chaleureux, appréciés tant de ses clients que de ses partenaires commerciaux et de ses employés.

Engagée dans des politiques durables et soucieuse des communautés locales, Mövenpick est la marque hôtelière la plus certifiée « Green Globe » au monde.

Fondée en Suisse en 1973, Mövenpick possède un portefeuille croissant de plus de 90 hôtels dans 25 pays, avec une tradition d’excellence dans la restauration qui remonte aux années 1940. Mövenpick fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hôtellerie, fort de plus de 5 000 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.