Un grave accident de la circulation s’est produit, lundi 20 mars 2023, sur l’autoroute Sousse-Sfax au niveau de Menzel Hayet dans le gouvernorat de Monastir.

La voiture qui transportait une famille -le père, la mère et leurs deux enfants (une fille et un garçon) s’est renversée entraînant la mort d’e la jeune fille de 16 ans, et blessant gravement son frère. Quant au père et la mère de famille, ils ont été transportés à l’hôpital, dans été de santé jugé stable.