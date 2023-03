Inauguration officielle de la ligne E entre les stations Barcelone et Bougatfa

La ligne E reliant les stations de Barcelone et Bougatfa du Réseau ferroviaire rapide de Tunis RFR a été lancée officiellement, ce lundi 20 mars 2023.

La ligne E comporte trois ponts, un pont pour les véhicules et six passages inférieurs dans les stations tous équipés d’ascenseurs et un passage inférieur à Bab El Falla en plus de huit passages supérieurs pour les piétons dont cinq équipés d’ascenseurs.

Cette ligne permet le passage d’un train toute les sept minutes avec une vitesse maximale de 120 km/h. La capacité des trains est de 2400 passagers.