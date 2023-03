Le temps sera partiellement nuageux, ce lundi soir, dans la plupart des régions, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 10°c et 14°c dans le nord et les hauteurs et seront comprises entre 14°c et 18°c dans le reste des régions.

Les vents forts persisteront près des côtes de l’est et du sud et seront accompagnés de mouvements de sable.

La mer sera agitée à très agitée dans l’est du pays.