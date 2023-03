Tunisie : lancement d’une compagne de sensibilisation à partir du Site de Carthage

Une compagne de sensibilisation à la propreté sur les sites et monuments historiques, qui s’étalera du 20 mars au 31 décembre 2023, sera lancée, le lundi, à partir du site de Carthage, a annoncé l’Institut du patrimoine national (INP).

Organisé sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, cet évènement coïncide avec la célébration du 67ème anniversaire de la fête de l’indépendance, le 20 mars 1956. Il s’insère dans le cadre et de l’initiative, Année de la propreté, lancée par le ministère de l’Environnement sous l’égide de la présidence du gouvernement. Cette initiative vise à soutenir l’action municipale en matière de préservation de l’environnement et de développement de l’esprit de volontariat parmi les habitants notamment les jeunes.

Cette compagne de sensibilisation placée sous le thème ” Pour des sites et monuments historiques plus propres et beaux ” sera lancée dans la matinée. Prévue également sur d’autres sites dans tout le pays, elle vise à sensibiliser les citoyens quant à l’importance de la propreté environnementale dans la préservation du patrimoine national.

La journée du lundi verra également la tenue d’une manifestation organisées en partenariat avec le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE) et la participation de plusieurs institutions, des associations et des membres de la société civile.

Le TICDCE va lancer, dans l’après-midi, un Hub Mobike baptisé ” MADAD ” qui sera ultérieurement installé dans les 24 gouvernorats du pays, a annoncé le Centre. Le but étant de renforcer l’usage des industries créatives chez les jeunes en les intégrant dans leurs projets de valorisation du patrimoine national.

La cérémonie du lancement de MADAD sera suivie d’ateliers de Podcast, d’initiation à l’impression 3D, de Réalité virtuelle (VR) et d’impression Goodies.

Selon un communiqué du TICDCE, “la Tunisie se doit d’emboîter le pas pour assurer le succès de son avenir collectif, tant sur le plan économique que sur le plan social, et de faire de son système éducatif un initiateur de la ” révolution numérique “.

Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique est un Incubateur des projets innovants et des startapeurs actant dans le domaine de la culture. Il offre des laboratoires de recherche, d’expérimentation, d’accompagnement, de diffusion des études et des initiatives innovantes dans le secteur de la culture.

Il s’agit d’un Centre technique de développement de la culture et des nouvelles technologies qui s’y attachement et un espace de formation et de promotion de la culture par la technologie. Outre ces dimensions stratégiques, le centre contribue au développement des relations avec les institutions de recherche et les centres de formation œuvrant dans le domaine de la culture et du numérique.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) avait auparavant annoncé que l’accès aux sites, monuments et musées sera gratuit, ce lundi 20 mars, coincidant avec la célébration de la fête de l’indépendance. Une liste de 36 sites, musées et monuments répartis sur 13 gouvernorats est concernée.