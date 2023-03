Tunisie : Séance ministérielle sur la migration

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Ramadhane a assisté, vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, à une séance de travail ministérielle consacrée à l’examen de l’avancement de la mise en œuvre des mesures décidées récemment au profit de la communauté africaine établie en Tunisie.

Le Conseil a passé en revue “les mesures prises par différents ministères pour communiquer avec les communautés africaines d’Afrique subsaharienne”, et a affirmé “l’engagement de l’Etat tunisien à lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains et d’exploitation économique des migrants”, selon un communiqué publié par le Présidence du gouvernement.

Le 5 mars 2023, la Présidence de la République avait annoncé un certain nombre de mesures au profit des étrangers résidant en Tunisie dont notamment la délivrance de cartes de séjour d’un an aux étudiants des pays africains, la possibilité de renouveler périodiquement leurs documents dans des délais appropriés, le prolongement du permis de séjour de trois mois à six mois, la facilitation des départs volontaires pour ceux qui le souhaitent et la garantie d’une assistance sociale, sanitaire et psychologique.