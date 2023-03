Ben Arous : Inauguration d’un point de vente du producteur au consommateur à Borj Cédria

Un point de vente du producteur au consommateur a été inauguré, samedi dans la délégation de Borj Cédria (Gouvernorat de Ben Arous) dédiés à la vente des produits alimentaires, à forte demande durant le mois de Ramadan.

Le marché de vente directe se compose de 31 espaces de commerce qui seront exploités par les commerçants et diverses coopératives agricoles, proposant à la vente toute sorte de produits de consommations tels que la viande rouge, les volailles, poisson, œufs, fruits et légumes, céréales, conserves, épices et huile d’olive, etc.

A cet égard, la directrice régionale du commerce à Ben Arous, Lamia Abroug, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que l’aménagement de ce point de vente, ” part d’un souci de mettre à disposition les produits de consommation très prisés durant le mois de Ramadan, et à des prix raisonnables “.

Elle a souligné que les autorités régionales ainsi que les différents intervenants veilleront à ce que l’approvisionnement de ce point de vente soit effectué sur un rythme régulier, tout au long du mois saint.