Les sociétés régionales de transport, la Société nationale de transport interurbain, ainsi que la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) sont autorisées à assurer des voyages supplémentaires sur leurs réseaux , à l’occasion des vacances de printemps, a indiqué le ministère du Transport.

Cette décision du ministère constitue un des principaux piliers du son programme exceptionnel qui sera mis en oeuvre les 17, 18, et 19 mars 2023 et les 1, 2 et 3 avril 2023. Ce programme vise à améliorer l’offre du transport afin de répondre aux besoins des voyageurs et à la demande, dans l’objectif de garantir un transport confortable et sécurisé et dans les meilleures conditions.

Le ministère a accordé des autorisations exceptionnelles aux sociétés régionales de transport et à la Société nationale de transport interurbain pour réaliser des voyages en dehors de leurs lignes, en plus de charger les équipes de contrôleurs du ministère pour assurer le suivi de déroulement du programme au niveau des stations du transport terrestre sur tout le territoire.