Sousse : Campagne contre la mendicité des enfants

Le premier assistant du procureur de la République et porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Sousse 1, Moez El Yousfi, a annoncé le lancement d’une campagne contre l’exploitation des enfants dans la mendicité, en coordination avec le Parquet de Sousse et avec la déléguée régionale à l’enfance et la Brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

La campagne a été lancée, jeudi 16 mars 2023, avec un objectif de faire face à tous les risques et menaces ciblant les enfants. Les interventions seront temporaires et incluront tous les enfants délinquants et menacés (de 13 à 18 ans).

Il a expliqué que des sanctions très sévères seront imposées à quiconque exploite les enfants de diverses manières.