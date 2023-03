Décès de l’acteur Abdelgheni Ben Tara

Le Syndicat de base des métiers des arts dramatiques a annoncé le décès de l’acteur tunisien Abdelgheni Ben Tara.

Abdelgheni Ben Tara a commencé sa carrière artistique dans le théâtre par l’intermédiaire de l’Association des Anciens de l’École arabe de théâtre en 1961. Il a également eu des expériences avec l’Association du théâtre populaire. Il a également eu une expérience dans la troupe d’acteur de la radio et de la télévision en tant que acteur, puis comme assistant réalisateur puis comme réalisateur radio.

Il a également participé à un certain nombre de productions théâtrales et télévisuelles, telles que “Ashaqa we Hikayat”, “Maktoub”, “Shoufli Hal”, “Gamrat Sidi Mahrous” et “El Khottab Al Bab”.