Tunisie : Kamel Déguiche en visite au centre culturel et sportif de Ben Arous

Le ministre de la jeunesse et du sport, kamel Déguiche, s’est rendu mercredi, au centre culturel, sportif et de la jeunesse de Ben Arous, où il s’est enquis du degré de promptitude des différents espaces sportifs couverts et de plein air dont dispose ledit centre.

Déguiche a, à cette occasion, inspecté l’état des terrains alloués aux différentes disciplines (football, basket-ball, handball, tennis…), les salles couvertes consacrées aux sports individuels et de combat, la salle de projection (500 places), la salle de cinéma et autres salles multidisciplinaires, outre la bibliothèque multimédias.

Le ministre s’est, par la même, entretenu avec nombre de jeunes représentants de la société civile et des associations sportives actives dans la région, évoquant les questions relatives à leurs attentes et préoccupations et insistant sur l’importante de favoriser des activités destinées aux personnes à besoins spécifiques.

Le centre culturel et sportif de Ben Arous, rappelle-t-on, a été créé dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Tunisie et la République de Chine.