Tunis : Un camion brûlé par un mineur

La Direction générale de la sécurité nationale a indiqué qu’à la suite d’un incendie dans un camion trouvé dans l’une des rues de la capitale, les unités de sécurité de Bab Bhar se sont immédiatement rendues sur place après s’être coordonnées avec les agents de protection pour éteindre l’incendie.

Après avoir déterminé les causes de l’incident en coordination avec les agents des services de police technique et scientifique, et intensifié les enquêtes de terrain et techniques, ont pu identifier et arrêter l’auteur après avoir déterminé où il se trouvait. Le suspect est né en 2007 et sans soutien familial.

Après consultation du représentant du ministère public, il a autorisé la rétention de l’intéressé.