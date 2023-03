Kairouan : Inauguration d’une unité d’accueil des personnes handicapées

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi, a inauguré jeudi lors d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Kairouan, l’unité d’accueil des personnes handicapées dans la localité Aouled Ayedi dans la délégation de Chébika. La capacité d’accueil de cette unité est de l’ordre de 25 personnes avec une possibilité d’extension, a indiqué le ministre précisant qu’un bus sera consacré prochainement au transport des employés de cette unité.

Zahi a rappelé que le démarrage des activités de cette unité a été entravé durant 7 ans à cause des procédures administratives. L’unité accueillera les personnes à besoins spécifiques parmi la catégorie démunie et sans soutien familial dont l’âge est plus de 15 ans.

Le ministre a également évoqué le programme d’autonomisation économique destiné aux familles nécessiteuses et à revenu limité, précisant que ce programme a pour objectif de lutter contre la pauvreté et de créer une richesse. Dans une déclaration à la TAP, Zehi a affirmé que l’objectif n’est pas la distribution d’un grand nombre d’allocation et de carnet de soins, mais plutôt le soutien des familles nécessiteuses et l’incitation à créer leur propre projet.