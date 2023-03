Programme des rencontres de la 14e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévues samedi et dimanche (tous les matchs à 14h30):

Samedi 18 mars:

Poule B

A Omrane:

JS Omrane – EGS Gafsa

A Hammam-Lif:

CSH Lif – ES Zarzis

A Msaken:

CS Msaken – Kalaa sport

A Moknine:

CS Moknine – S Gabésien

A Mahdia:

EM Mahdia – AS Jerba

A Sfax:

SS Sfaxien – CS Ben Arous

Poule A:

Stade à déterminer:

AS Gabès – CS Benbla

Dimanche 19 mars:

Poule A

A Bir Mchergua (huis clos):

AS Oued Ellil – JS Kairouan

A Jendouba:

Jendouba sport – ES Radésien

A Médenine:

CO Médenine – AS Marsa

A Tataouine:

ES Rogba – CS Korba

A Jerba:

ES Jerba – AS Mhamdia