Tunisie : Coopération entre le ministère des affaires sociales et la Belgique en matière de migration

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi, a souligné mardi au cours d’un entretien avec le secrétaire d’état Belge à l’asile et la migration Nicole De Moor, l’importance de la coopération entre toutes les parties intervenantes pour trouver des solutions efficaces à la migration et en particulier la migration irrégulière.

Au cours de cet entretien, Ezzahi a salué la coopération entre le ministère des affaires sociales et la Belgique en matière de migration, exprimant ses remerciements à la Belgique et à tous les partenaires et amis de la Tunisie ayant soutenu la Tunisie et les pays africains en matière de réduction de ce phénomène, selon un communiqué rendu public par le ministère.

Par ailleurs, les projets de coopération entre le ministère des affaires sociales et la Belgique en matière de migration et les moyens de les renforcer ont été passés en revue au cours de cet entretien, d’autant que toutes les parties réunies, s’emploient à la réalisation des mêmes objectifs, conformément aux conventions internationales selon une approche humanitaire du phénomène de la migration.