Une délégation de l’Union africaine (UA) a visité, vendredi, le Centre social d’observation de l’enfance de la Manouba et a exprimé sa satisfaction quant aux conditions de prise en charge et d’hébergement des enfants subsahariens qui y résident.

La délégation a souligné que les conditions de prise en charge et d’hébergement de ces enfants subsahariens témoignent du respect par la Tunisie des traités et pactes internationaux en matière de protection de l’enfance et de la profondeur des liens fraternels qui unissent les pays africains.

La délégation, conduite par le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’Union, Bankole Adeoye, et le Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, Minata Samaté, a réitéré le soutien de l’Union africaine à la Tunisie dans tous les domaines en tant que pays africain qui entretient des relations étroites fondées sur le respect et la fraternité avec tous les pays.

A cette occasion, la délégation a pris connaissance des conditions d’hébergement des enfants subsahariens qui étaient placés au Centre d’Aide Sociale à Tunis, et des services qui leur sont fournis pour leur assurer une bonne prise en charge.