Tunisie : Lancement d’un projet de raccordement de plus de 3 mille établissements scolaires au réseau internet haut débit

Quelque 3307 établissements scolaires seront raccordés au réseau internet haut débit avec la fibre optique, a fait savoir samedi le ministre des technologies de la communication Nizar Ben Néji.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, le ministre a signalé qu’il s’agit d’un projet dont le budget s’élève à 132 millions de dinars.

” Le projet s’étale sur une période de 18 mois et il cible des établissements scolaires des différentes régions du pays.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’éducation, Mohamed Boughdiri a souligné l’importance de ce projet dans la réforme du secteur et dans l’amélioration de son rendement.

” La transition numérique est aujourd’hui une nécessité et il n’est plus possible de travailler avec les méthodes classiques “, a -t-il dit faisant remarquer que le Conseil supérieur de l’éducation, qui verra le jour bientôt, sera chargé de la réforme éducative.

Selon Boughdiri, le ministère procèdera, ultérieurement, à la généralisation de la digitalisation de tous les établissements scolaires et ce, en partenariat avec le ministère des technologies de la communication.

En outre, le ministre de l’éducation a indiqué que le projet cible 1.5 million d’élèves des écoles, collèges et lycées secondaires.

De son côté, le ministre de l’économie et de la planification, Samir Saïed a souligné le projet de digitalisation des établissements scolaires vise à garantir l’égalité des chances et la justice sociale et régionale.

” Ce projet servira également à la réalisation du développement économique et social, à la promotion de l’initiative privée et à l’incitation à l’investissement dans l’économie du savoir dans l’ensemble du pays “, a-t-il indiqué.

A noter que le projet de raccordement des établissements scolaires à l’internet haut débit sera mis en œuvre avec l’appui financier de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et la banque africaine de développement.