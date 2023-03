Kasserine : Le nouveau service d’urgences à l’hôpital régional est opérationnel

Le nouveau service d’urgences à l’hôpital régional de Kasserine, est entré en activité, jeudi, pour fournir des services de santé de qualité répondant aux spécifications des départements universitaires.

Le service comprend 6 lits de réanimation, 12 lits d’observation, 6 salles d’examen des patients et de plâtres, et autres services de santé, a indiqué aux médias, Abdelghni Chaabani, directeur régional de la santé à Kasserine.

Le service d’urgences nouvellement créé fait partie des 5 autres nouveaux services qui entreront prochainement en activité, à savoir : le service de réanimation et d’anesthésie (12 lits), le service d’urologie (22 lits), le service des maladies de l’estomac et du foie (24 lits), le service des maladies pulmonaires (23 lits) et le service des glandes et du diabète (20 lits), réalisés avec un coût total d’environ 15 MD, a fait savoir Chaabani.

Pour rappel, l’hôpital régional de Kasserine a connu depuis un peu plus de trois mois, l’entrée en exploitation d’un service d’ophtalmologie en tant que département universitaire, soutenu par des équipements modernes d’une valeur d’environ 500 mille dinars pour effectuer des chirurgies avancées telles que la greffe de cornée.