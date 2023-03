Noureddine Taboubi : “Nous n’avons aucune ambition politique”

Lors de la réunion du bureau exécutif élargi de l’Union générale tunisienne du travail à Hammamet, son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a déclaré : « la fédération n’est du côté de personne et qu’elle adhère aux objectifs et aux constantes pour lesquelles la révolution est venue et que sa vision a été formulée au sein de ses institutions par le biais de mécanismes démocratiques et transparents ».

Et Taboubi d’ajouter: «Nous sommes contre l’injustice et pour un procès équitable», soulignant que «le syndicat a des missions nationales qui ne seront pas découragées par des campagnes de diffamation et d’attaque, et que l’histoire enregistrera les positions du syndicat sur le noyau des questions qu’il défend».