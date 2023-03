Normalisation avec Israël : L’Indonésie, la Somalie, le Niger et la Mauritanie en ligne

Le journal “Israel Hayom” a révélé, mardi 07 mars 2023, qu‘Israël négocie en coulisse pour étendre les accords de normalisation avec la Mauritanie, la Somalie, le Niger et l’Indonésie.

Alors que les discussions visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite ont été freinées à la suite de la crise entre Washington et Riyad, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, ont réussi des percées importantes dans les négociations visant à établir des relations diplomatiques avec ces quatre pays avec l’aide des États-Unis et de l’Europe.

Les négociations vont bon train, l’accord officiel sera signé vers la fin du mois de Ramadan.

Cohen, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que les discussions avec la Mauritanie sont à un stade avancé. La Mauritanie entretenait autrefois des relations diplomatiques avec Israël, qui ont été officiellement établies en 1999 avant d’être rompues après l’opération “Plomb durci” en 2010.