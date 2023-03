Tunisie : Mohamed Ben Salem empêché de se soigner à l’étranger

Le Parti Amal à Injaz a déclaré que le leader du parti, Mohamed Ben Salem, avait été arrêté par une unité de sécurité dans le sud de la Tunisie sans avoir d’autres données solides qui montrent avec précision les raisons ou les causes de cette arrestation.

Le parti a expliqué dans un communiqué que Ben Salem est visé en raison de ses positions politiques et a été empêché de voyager à des fins de traitement et de rendre visite aux membres de sa famille en France, notant qu’en plus de souffrir de maladies chroniques, il a finalement montré des signes d’une nouvelle maladie qui peut nécessiter une intervention chirurgicale lourde et rapide après avoir terminé les examens médicaux, ce qui l’a obligé récemment à réduire son activité politique et professionnelle.