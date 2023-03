L’entraîneur italien du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est dit “content du contenu, pas du résultat”, à l’issue de la défaite concédée jeudi soir à domicile face au FC Barcelone (0-1), en demi-finales (aller) de la Coupe du Roi de football, soulignant la nécessité de réaliser une “remontada” lors du match retour prévu le 5 avril prochain.

“Si on répète ce match à Barcelone, on passera. On est satisfait du match, parce que tu n’as pas toujours l’opportunité de contrôler le jeu comme on l’a fait aujourd’hui (jeudi, NDLR) contre une équipe comme le Barça. Maintenant, il faut remonter, mais ce ne sera pas la première fois qu’on le fait. Si on est capable de garder cette intensité, on aura plus d’opportunités.” a réagi Ancelotti en conférence de presse d’après-match.

En dépit d’une possession de balle importante, le Real Madrid s’est fait surprendre sur un but marqué contre son camp par le défenseur brésilien Eder Militao (26e), après une perte de balle d’Eduardo Camavinga.

“On a fait un bon match. On avait préparé un match intense, et ça l’a été. On a pressé haut, le Barça n’a eu que 34% de possession, ça signifie qu’on a fait ce qu’on voulait faire dans cet aspect. On aurait pu mieux faire en attaque, mais c’était difficile de trouver les espaces dans le dernier iers.” a-t-itl ajouté.

Et d’enchaîner : “On a essayé de trouver des centres, mais on n’a pas été assez tranchants. Globalement, on a fait le match que l’on voulait faire. Pas avec ce résultat, mais dans le contenu, c’était ça. Cela nous donne confiance pour le match retour.”

En attendant la seconde manche au Nou Camp, le Real Madrid va chercher à rattraper le Barça en tête du classement, à commencer par la réception du Bétis Séville dimanche (21h00), dans le cadre de la 24e journée de la Liga.