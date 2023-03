Tunisie : Hamma Hammami confirme sa participation à la marche de l’UGTT

Le dirigeant du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a déclaré lors d’une conférence de presse organisée par la Coordination des partis démocratiques progressistes que la coordination participerait à la marche de l’Union générale tunisienne du travail samedi prochain pour mettre fin à cette farce et aux attaques visant les syndicalistes.

Hammami a également appelé tous les démocrates à former un comité national pour défendre les droits et libertés et faire face à l’attaque contre les libertés et le racisme.