Le rôle majeur qui incombe aux magistrats dans les circonstances actuelles a été au centre de l’audience que le président de la République, Kaïs Saïed, a accordée, mercredi 1er mars 2023 au Palais de Carthage, à la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Il a souligné qu’il y a, en Tunisie, des magistrats honnêtes et intègres qui veillent scrupuleusement au respect de la loi. Il relève aussi que le peuple tunisien ne peut recouvrer ses droits et connaître la vérité tant convoitée sans une justice équitable et efficiente.

Quiconque ayant commis des crimes contre le peuple tunisien doit répondre de ses actes, a-t-il martelé. Nul ne doit échapper à la justice et nul ne peut bénéficier de l’impunité, ajoute-t-il.

Les procédures ont été instituées dans l’intérêt des justiciables et aux fins de garantir un procès équitable.

Par ailleurs et dans cette optique, le chef de l’Etat estime que “les comploteurs contre la sécurité interne et externe de l’Etat ne peuvent continuer à faire figure de victime”. “La vraie victime, a-t-il dit, est le peuple qui se trouve dépossédé de son droit à la santé et des attributs d’une vie digne. Il est donc e son droit de demander des comptes dans le respect de la loi à quiconque viole ses droits et acquis”.