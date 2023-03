L’Etoile du Sahel et le Club Africain ont bien débuté la phase play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, après leur victoire respective mercredi face au CS Sfaxien (1-0) et l’O.Béja (1-0).

Dans le clasico de cette première journée, disputé à Sousse, la formation étoilée s’est imposée à domicile devant le CS Sfaxien grâce à une réalisation de Oussama Abid (67e).

Ce but a été aussitôt contesté par les Sfaxiens qui estimaient qu’il avait été inscrit alors que l’arbitre allait siffler un penalty pour une main. Or, l’arbitre a validé le but, ce qui a poussé les dirigeants sfaxiens à formuler une réserve technique.

L’autre match programmé mercredi, joué à Radès, a vu le Club Africain prendre le meilleur sur l’Olympique de Béja grâce à un but de Ahmed Khalil dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Les deux autres rencontres de la première journée auront lieu jeudi et opposeront l’US Monastir à l’US Tataouine au stade Ben Jannet et l’US Ben Guerdane à l’Espérance de Tunis, à Ben Guerdane.

Mercredi :

A Radès:

C. Africain – O. Béja 1-0

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien 1-0

Jeudi 2 mars:

A Monastir:

US Monastir – US Tataouine

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1

2. Espérance ST 4 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 4 0 0 0 0 0 0 0

. C. Africain 4 1 1 0 0 1 0 +1

5. US Ben Guerdane 3 0 0 0 0 0 0 0

6. US Tataouine 2 0 0 0 0 0 0 0

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1

8. CS Sfaxien 1 1 0 0 1 0 1 -1