La direction du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne de football) a décidé de renouveler sa confiance à l’entraîneur tunisien Nabil Kouki, malgré les deux revers de rang concédés en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, a indiqué avoir appris l’APS dimanche auprès du club.

“J’ai rencontré Kouki hier samedi, pour lui demander des explications sur la défaite concédée vendredi en Ligue des champions.

Je l’ai interrogé sur ce qui n’a pas marché lors de ce match, alors qu’on devait réagir. Après mûre réflexion, j’ai décidé de le maintenir à son poste, car j’estime qu’il n’est nullement le moment d’apporter un changement à la barre technique”, a affirmé à l’APS, le président du Conseil d’administration, Mehdi Rabehi.

Après un jour de repos accordé aux joueurs, le technicien tunisien a dirigé la séance d’entraînement de la reprise, effectuée ce dimanche matin à l’Ecole supérieure et de restauration d’Alger (ESHRA) d’Aïn Benian.

Samedi, la spéculations ont fait le tour des fiefs du Chabab sur l’avenir de l’ancien coach de l’ES Sétif, à propos d’un imminent limogeage de Kouki, au lendemain de la défaite concédée face aux Soudanais d’Al-Merreikh (1-0), en match disputé au stade de Benghazi (Libye), comptant pour la 3e journée

(Gr.D).

“Avant d’être président du CRB, je suis avant tout un supporter du club.

Le revers concédé face à Al-Merreikh m’a fait beaucoup de mal, alors qu’on se devait de réagir après la défaite concédée à domicile face à l’ES Tunis (0-1), une semaine plus tôt. J’ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit qu’un limogeage de Kouki, à ce moment crucial de la saison, n’allait rien arranger, au contraire, cela risquait de se répercuter négativement sur l’équipe”, a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner : “Avant le début de la séance de ce dimanche, j’ai réuni les joueurs et je leur ai demandé de s’impliquer davantage et surtout se concentrer sur leurs matchs. Ils doivent se remettre en question et sont appelés plus que jamais à se donner à fond. Ils ne manquent de rien, leurs salaires sont payés à temps, donc ils n’ont aucune excuse”.

Interrogé sur les chances du CRB en Ligue des champions, le premier responsable du club algérois, a estimé que “mathématiquement” rien n’est joué.

“Il reste neuf points en jeu, si nous parvenons à faire le plein, on passera en quarts de finale. Donc, rien n’est encore joué, à condition que l’équipe réagisse notamment lors des deux prochains matchs prévus à domicile”, a-t-il conclu.

Invaincu jusque-là en championnat, le CRB caracole en tête de la Ligue 1 (37 pts), à six longueurs d’avance provisoirement sur son dauphin le CS Constantine. Le Chabab compte trois matchs en moins.

Le club phare de Laâquiba reste également engagé en Coupe d’Algérie, où il sera en appel pour affronter l’US Chaouia le 22 mars prochain, en mise à jour des 1/16es de finale.