Le PDL dépose une plainte contre le parti “Ettahrir” pour conspiration contre la sécurité de l’Etat

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la ministre de la Justice contre le parti Ettahrir pour conspiration contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et attaque délibérée en vue de modifier la nature de l’Etat.

Le parti a demandé, vendredi, dans une déclaration, à la ministre de la Justice d’utiliser ses prérogatives pour accélérer l’envoi du dossier à la partie compétente afin de prendre les mesures nécessaires.

Le PDL a rappelé que la dissolution des partis politiques et des associations relève exclusivement de la compétence du gouvernement, précisant avoir adressé plusieurs correspondances aux gouvernements qui se sont succédé avant le 25 juillet 2021 pour les appeler à assumer leurs responsabilités en lien avec la protection de l’Etat et la société du danger imminent et à dissoudre le bureau de Tunis de l’Union internationale des savants musulmans, le parti “Ettahrir” et “la redoutable pieuvre qui sévit dans le pays”.

Le PDL a, par ailleurs, fait savoir qu’il avait adressé plusieurs correspondances à la Cheffe du gouvernement, au Conseil de la sécurité nationale et aux ministres de l’Intérieur, des Domaines de l’Etat et de la Femme et de la famille “qui sont restées lettres mortes”.

Le parti a, sur un autre plan, dénoncé “le silence” de la plupart des dirigeants, des organisations politiques, des organisations nationales, les associations des droits de l’Homme et surtout des associations féministes à l’égard de “la prolifération des islamistes” et leurs structures.