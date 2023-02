L’ATUPE appelle le président de la république à intervenir pour trouver des solutions définitives à la crise dans l’école publique

L’association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE) a adressé, vendredi une lettre au président de la république Kais Saied, l’appelant à intervenir en urgence pour trouver des solutions définitives à la crise dans l’école publique.

“Depuis son lancement en 2025, l’ATUPE avait traité plusieurs dossiers liés aux difficultés rencontrés par les élèves, qui leur ont été imposées par la crise dans l’école publique, telles que l’arrêt des cours, le boycott des examens par les enseignants ou la rétention des notes”, a-t-elle souligné dans cette lettre, signalant que ces pratiques ont été utilisées comme un moyen de pression sur les élèves dans des conflits qui ne les concernent ni de prés ni de loin”.

Selon cette association, cette situation peut engendrer un sentiment de marginalisation et d’exclusion chez les élèves et ouvrir la voie à un grand nombre d’éventualités “fâcheuses et préoccupantes”.

L’ATUPE a précisé que plusieurs études ont fait état de la dégradation du rendement scolaire en Tunisie, en particulier dans l’école publique, signalant la nécessité de trouver des solutions alternatives et efficaces pour la réforme du secteur éducatif à travers des stratégies et programmes appropriés.

Elle a appelé à l’importance de la participation des parents dans les projets éducatifs à travers la création d’associations des parents d’élèves au sein des établissements éducatifs et la représentation des parents et des élèves dans les conseils d’établissements scolaires et les conseils supérieurs de l’éducation et l’enseignement, dans le cadre de l’autonomie et du respect des législations en vigueur.