Tunisie : Abdellatif Mekki révèle son entretien avec Naoufel Saïed

Abdellatif Mekki, ancien dirigeant d’Ennahdha et chef du Parti Amal wa Injaz, a révélé sa tentative d’interagir avec le président Kais Saïed pour sortir de la crise avant l’annonce du 25 juillet 2021.

Il expliqué qu’avec Ajmi Lourimi, il a s’est entretenu avec Naoufel Saïed, frère du président, vu l’amitié qu’entretient ce dernier avec Lourimi et ce environ trois mois avant le “coup d’État”.

Mekki a informé Naoufel Saïed de son intention et volonté de dialoguer et coopérer avec le président de la République afin de réussir ses projets et de former un bloc parlementaire affilié à Saïed pour faire passer ses initiatives législatives.

Parmi les propositions de Mekki, le changement du gouvernement de Hichem Mechichi.

Mekki a ajouté que cette initiative avait été prise avec l’aval du bureau exécutif d’Ennahdha.

Le président n’a pas coopéré parce qu’il préparait les annonces exceptionnelles du 25 Juillet 2021, selon Mekki