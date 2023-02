L’Espérance de Tunis affrontera, samedi à Alger, la formation algérienne du CR Belouizdad, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en vue de réaliser une bonne opération et de conforter ses chances de qualification en quarts de finale.

Les protégés de Nabil Maaloul, vainqueurs d’Al Merrikh du Soudan (1-0), lors de la première journée, samedi dernier à Radès, espèrent ramener un résultat positif de chez leur voisin algérien pour garder la tête du classement du groupe D qu’ils partagent avec les Belouizdadis, tombeurs à leur tour des Egyptiens de Zamalek au Caire (0-1).

Le représentant tunisien abordera la rencontre dans ses meilleures dispositions mentales après sa qualification mardi en huitièmes de finale de la coupe de Tunisie aux dépens de l’ES Jerba (2-1) et son accession à la phase play-off de la Ligue 1 en tête du groupe A, outre sa victoire lors de la première journée de la Champions League.

Le match s’annonce, en revanche difficile face à un adversaire lui aussi bien parti dans la compétition et qui évoluera de surcroit sur son terrain et devant son public. Le club algérien dirigé par le Tunisien Nabil Kouki, est également bien lancé dans la coupe d’Algérie où il vient de se qualifier en 16e de finale aux dépens du MC El Eulma (3-2), après avoir terminé la première phase du championnat confortablement en tête du classement.

Les sang et or sont appelés dans ce cas à jouer sur leur vraie valeur et à privilégier la carte de l’attaque en vue de surprendre les Algériens, comptant dans cela sur les qualités techniques et physiques de leurs joueurs à l’image de Mohamed Ali Ben Romdhane, Moataz Zaddam, Anice Badri, Sabeur Bougrine ou Hamdou ElHouni, même si l’équipe ne pourra pas compter sur les services de quelques joueurs en raison de blessure, à l’instar de Mohamed Ben Ali, Zied Machmoum et du Jordanien Mohamed Faycal Abou Zrik.

Ils devront néanmoins rester vigilants face à une équipe algérienne qu’ils connaissent parfaitement pour l’avoir rencontrée à quatre reprises lors de cette même compétition : en quarts de finale de l’édition 2021 et dont la victoire est revenue aux Tunisiens grâce aux tirs au but (3-2) après avoir remporté chacune une manche, et en phase de poules de l’édition 2022 (1 nul et 1 victoire pour l’Espérance).

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 20h00 au stade 5 juillet d’Alger, sera dirigé par l’arbitre sud-africain Abongil Tom.