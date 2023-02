Le groupe ” Massariyoune pour la rectification du processus ” estime que les difficultés politiques, économiques et sociales que vit la Tunisie ne seront surmontées que par la conjonction de tous les efforts dans le cadre d’un dialogue constructif, sincère et loyal.

Dans une déclaration publiée jeudi, les membres de Massariyoune expriment leur refus d’un climat d’extrême tension nourrie par les discours de haine et de délation, les accusations échangées à tort et le harcèlement des organisations syndicales.

Suite aux récentes arrestations ciblant des personnalités publiques, activistes politiques, syndicalistes, hommes d’affaires et un directeur de radio, Massariyoune, appelle à la garantie des droits de tous les accusés et au respect du principe de la présomption d’innocence et des procédures.

Le groupe souligne, cependant la nécessité de poursuivre toutes personnes dont l’implication est établie par les investigations dans le cadre d’un procès équitable et loin de la logique de vengeance et des règlements de comptes politiques.

Les membres de Massariyoune insistent, dans leur déclaration, sur leur attachement aux libertés publiques et individuelles, dont les libertés d’expression et d’information qui constituent un acquis majeur de la révolution de la liberté et de la dignité. Ils expriment leur refus de voir un citoyen poursuivi pour ses positions politiques, ni un média pour sa ligne éditoriale.

Le groupe Massariyoune affirme, tout autant, la nécessité de combattre, réellement, la corruption et toute forme de spéculation et à juger tous ceux qui ont causé préjudice aux droits des citoyens avant ou après 2011.

En conclusuin, Massariyoune pour la rectification du processus s’est dit contre toute tentative de changer la situation politique par des moyens illégaux et non pacifiques.