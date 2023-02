Tunisie-Hongrie : 200 bourses universitaires accordées aux étudiants tunisiens

Une séance de travail tenue jeudi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et l’ambassadeur de la Hongrie en Tunisie, a été axée sur les bourses universitaires accordées des étudiants tunisiens. A cette occasion, une convention de coopération bilatérale a été reconduite suite à sa signature entre la Tunisie et la Hongrie, pour la période de 2023 à 2025 portant sur le projet des bourses universitaires, Stipendium Hungaricum.

Il s’agit d’accorder 200 bourses universitaires au profit des étudiants tunisiens pour suivre des études dans les universités hongroises, indique un communiqué du ministère. Ces bourses sont accordées aux étudiants tunisiens dans différentes spécialités dont les sciences médicales, sciences sociales informatique et autres. La rencontre a été également une occasion pour évoquer les perspectives de coopération bilatérale, dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la mise en valeur des résultats selon les orientations de l’Etat.