Les play-offs du championnat de la Ligue 1 du football professionnel démarreront en mars prochain avec huit clubs en course pour le sacre et les places qualificatives pour les compétitions régionales et continentales.

Les grandes affiches de chaque journée play-off verra le recours à la technologie de la VAR (Vidéo assistance à l’arbitrage).

Au vu du tirage au sort, la première journée prévoit déja un important choc entre l’ES Sahel et le CS Sfaxien. La seconde sera ponctuée par deux grandes affiches: une confrontation entre l’Espérance ST et l’US Monastir et un face à face entre le CS Sfaxien et le Club africain.

Lors de la 3e journée, interviendra le derby du Sahel entre l’ES Sahel et l’US Monastir, tandis que deux clasicos seront au menue de la 4e journée; ES Sahel-Espérance ST et US Monastir-C Africain.

Le derby de capitale entre l’Espérance et le C Africain aura, quant à lui, lieu à l’occasion de la 6e journée.

Outre le programme des favoris, les trois autres clubs engagés en play-offs, en l’occurence, l’O Béja, l’US Ben Guerdane et l’US Tataouine, seront difficiles à négocier et susceptibles de créer la surprise en disputant les premières places qualificatives pour les compétitions africaines, à l’instar de ce qu’avait réalisé l’US Monastir la saison écoulée en finisant deuxième.

Pour le reste des équipes de la Ligue 1, exit l’AS Réjiche et le CS Chebba déjà relégués en Ligue 2, la course au maintien démarrera le 11 mars prochain et pas de recours à la VAR de prévue en ces play-outs.

A noter, également, que les 5e et 6e du classement à l’issue de cette phase se verront, aux aussi, relégués en Ligue 2.

Voici le programme des premières journées Play-off et Play-out:

Play-off

1ère journée :

club Africain – O.Béja

Etoile du Sahel – CS Sfaxien

US Tataouine – US Monastir

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis

Play-out

1ère journée :

ES Hammam-Sousse – ES Metlaoui

AS Soliman – Stade Tunisien

CA Bizertin – O. Sidi Bouzid