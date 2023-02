Tunisie – Courant populaire : il est temps de reconstruire l’Etat national

Au lendemain des législatives du 2023, le Courant populaire, une composante politique pro-processus du 25 juillet, a estimé que le parachèvement de l’échéancier politique devrait mener droit à la reconstruction de l’Etat national sur la base de la souveraineté nationale, de la démocratie populaire, du développement indépendant et de la justice sociale.

Dans une déclaration publiée, lundi, à l’issue de la réunion du Comité central du parti, le Courant populaire a appelé à la nécessité de mettre sur pied la Cour constitutionnelle et de se préparer au mieux à la mise en place du Conseil des districts et des régions.

Il est également plus que jamais nécessaire de demander des comptes à tous ceux qui sont tenus pour responsables des dossiers de la corruption financière et politique, de l’atteinte à la sécurité nationale ainsi que du dossier des assassinats et de l’envoi des jeunes tunisiens aux foyers de tension.

Le Parti a, par ailleurs, appelé à une meilleure et bonne préparation au démarrage des travaux de la nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

L’objectif étant, selon le parti, de redorer l’image de l’hémicycle et d’acquérir ” la légitimité de l’accomplissement ” dans les meilleurs délais via un dispositif législatif qui soit en mesure de pouvoir favoriser des mutations au niveau des politiques publiques économiques et la révision des mécanismes de marché en direction de la lutte contre la spéculation et la régulation des prix et des circuits de distribution.

Le parti a en outre estimé que la prochaine étape est par excellence une étape de ” l’exception économique et sociale “, qui nécessite d’améliorer le rendement de l’appareil exécutif de l’Etat à tous les niveaux, de revoir toutes les nominations dont le rendement était en deçà des attentes des citoyens et de décréter en urgence des mesures permettant de maîtriser la flambée des prix et de renforcer le dispositif de la protection sociale en faveur des groupes vulnérables, des personnes à besoins spécifiques et sans soutien.

Sur un autre plan, le Courant populaire a souligné la nécessité de renforcer les efforts de soutien au peuple syrien pour atténuer l’effet dévastateur du puissant séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, appelant le président de la République à rétablir pleinement les relations tuniso-syriennes.

La déclaration du Courant populaire a été l’occasion de réitérer l’appel du parti à criminaliser la normalisation avec l’entité sioniste en signe de soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté.