Le temps sera marqué la nuit par des chutes de pluies locales orageuses sur le centre ouest et sur le sud avec apparition de brumes locales sur les zones basses du nord alors que le ciel sera dégagé sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent sera relativement fort près des côtes Est et Sud, alors que la mer sera peu agitée à agitée au nord et agitée à très agitée à l’Est du pays.Selon le bulletin de suivi publié dimanche par l’INM, les températures oscilleront entre 2 et 7°c dans les régions intérieures du nord et du centre et entre 7 et 11°c dans le reste du pays.