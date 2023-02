Gafsa : Une caravane médicale pluridisciplinaire à destination de Mdhilla

Une caravane médicale pluridisciplinaire a été organisée, ce dimanche, à Mdhilla, gouvernorat de Gafsa, à l’initiative de plusieurs associations locales.

Cette caravane a été menée avec le concours de l’Association koweïtienne ” Direct Aid “.

Des moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour atteindre les objectifs de cette action dont un staff médical et paramédical composé de 22 médecins et de plusieurs infirmiers, affiliés à l’Institut Hédi Raïs d’ophtalmologie, à l’hôpital Habib Thameur de Tunis et à l’Institut Salah Azaiez.

Des unités médicales mobiles ont été mobilisées à cet effet. Elles ont fourni des consultations gratuites dans plusieurs spécialités dont la gynécologie, l’obstétrique, la pédiatrie, l’ophtalmologie et la médecine générale et dentaire.

Plus de 700 citoyens ont bénéficié de ces prestations où une importante quantité de médicaments a été distribuée gratuitement aux patients.

Selon les organisateurs, cette caravane s’inscrit dans le cadre des initiatives sociales qui visent à rapprocher les soins des citoyens vivant dans une situation de vulnérabilité et par la même, alléger la pression sur les établissements de santé.